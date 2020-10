Olympique de Marseille: première réussie pour Pape Gueye

Jusqu’à présent, on ne l’avait vu jouer que des bouts de matches, et déjà, il promettait de belles choses. Face à l’Olympiakos, Pape Gueye a célébré sa première titularisation avec l’OM. Positionné en sentinelle, à la place de Boubacar Kamara suspendu, le milieu de terrain a brillé. Propres, soignées, précises, ses interventions ont la plupart du temps frôlé la perfection. En témoignent ses excellentes statistiques. En effet, dans cette rencontre, l’ancien havrais a récupéré 8 ballons, plus que tout autre joueur et réalisé 4 interceptions, meilleur total dans le match.



En vrai patron du milieu de terrain, Pape Gueye a tout simplement remporté tous ses duels (6/6) et duels aériens (3/3), meilleur Olympien dans ce domaine. Ses tacles, ses transversales et ses passes en profondeur, tout en simplicité, ont permis de dynamiser le jeu. À tout juste 21 ans, le jeune Olympien a prouvé qu’il avait le niveau pour se confronter à l’Europe. On ne demande qu’à en revoir !



