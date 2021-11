Onze du Sénégal face au Congo: Aliou Cissé met Koulibaly, Gana et Ismaila Sarr qui sont tous sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune

Le Sélectionneur national du Sénégal n’a certainement pas lu le texte de notre confrère Abdoulaye Thiam publié vendredi sur notre site: L’équation des cartons . Alors que beaucoup de ses joueurs sont sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune, Aliou Cissé a quand même décidé d’aligner certains d’entre eux dans son Onze de départ (photo) de ce dimanche contre le Congo. Et pas des moindres. Le métronome de son axe, Kalidou Koulibaly, qui sera très exposé dans les duels et Ismaila Sarr, qui est l’un des piliers de l’attaque sénégalaise et Idrissa Gana Gueye, l’indéboulonnable milieu de terrain.À préciser que même s’il y a la possibilité pour la FIFA d’effacer tous les cartons jaunes pris pendant les matchs du deuxième tour, il est quand même risqué d’aligner ces joueurs alors que le Sénégal est déjà qualifié pour les Barrages.