Orages et pluies annoncés dans plusieurs régions du Sénégal dans la nuit du 9 au 10 septembre

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) informe que des orages et pluies persisteront durant la nuit du 9 septembre sur plusieurs localités. Les régions du Sud, notamment Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, ainsi que celles du Centre-sud comme Kaffrine, Kaolack et Fatick, seront les plus concernées. Mbour présente toutefois de faibles probabilités d’être touchée.





En fin de nuit et au petit matin du 10 septembre, le système pluvieux actuellement localisé au Mali se déplacera vers le Sénégal et devrait affecter Kédougou, Tambacounda et le Sud de Matam. Par ailleurs, un ciel nuageux accompagné de pluies faibles est attendu par endroits sur Dakar, Thiès, Diourbel, Louga et Saint-Louis.





L’ANACIM invite les populations à rester vigilantes et à suivre régulièrement ses mises à jour pour anticiper tout risque lié aux intempéries.

