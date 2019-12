Oscar, le petit garçon suédois qui veut devenir Masaï

Le jeune garçon a beaucoup d'amis mais il ajoute que beaucoup de personnes surtout de la communauté Masaï le critique souvent.



"Ils me disent que je devrais retourner en Europe, que je n'appartiens pas à leur communauté car ce n'est pas ma tradition mais non je ne peux pas y retourner. J'aime vivre ici et je suis content que certaines personnes m'aiment bien", déclare-t-il.



Oscar veut devenir agriculteur quand il sera grand et posséder beaucoup de bétail dans un village tanzanien.



Aujourd'hui, le jeune garçon ainsi que sa famille vivent à Kigambon, un district situé dans la capitale économique tanzanienne, Dar es Salaam.



Originaire du Nord de la Tanzanie et du sud du Kenya, les Masaï s'installent de plus en plus à Dar es Salaam, pour des raisons professionnelles; ils y travaillent souvent comme agent de sécurité.



"Je trouve que le peuple Masaï est très brave, et je le suis aussi. Quand j'étais jeune, j'ai tué un serpent" raconte Oscar.