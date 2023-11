Ou en sont les recommandations du dernier Dialogue national qui résoudraient plus que le chômage ? Par Amadou Bassirou NDIAYE

Au début du mois de juin 2023, à la suite des événements malheureux, nous avions estimé que l’Etat devrait rechercher des solutions aux nombreux « problèmes » auxquels les jeunes sont confrontés en élaborant un "Plan Global" pour s'occuper de la jeunesse ! (cf. entre autres, https://rewmi.com/le-veritable-defi-qui-simpose-au-senegal-un-plan-global-pour-soccuper-de-la-jeunesse, le journal Quotidien « 24 Heures » et « 2’Minutes pour lire L’essentiel » du 06 juin 2023).



Il est heureux de constater que l’Etat du Sénégal à travers les comptes rendus faits par la presse du Conseil présidentiel tenu à Kédougou, a pris la décision forte d'élaborer un plan national pour l'emploi des jeunes afin, entre autres, de combattre les ravages de l'émigration par mer et terre. Effectivement « Gaal gui dou Solution ! ».



Nous ne pouvons que nous en réjouir et féliciter l'exécutif pour cela.



En effet, la pauvreté, le chômage, la cherté de la vie plongent les populations, surtout, les plus jeunes, dans le désœuvrement et l'anxiété.



Mais à ces problèmes clairement identifiés, les sénégalais répondent par la mise en œuvre de fausses solutions telles que l'émigration clandestine.



Ces solutions proposées telles que : Grande offensive contre l'émigration clandestine : plan pour l'emploi de la jeunesse ou un Plan Global de la Jeunesse ne résolvent qu'une partie du problème. LA SOLUTION PERENNE reste la création de richesses pour améliorer le bien-être de tous les sénégalais !



Pour créer durablement cette richesse, à notre avis, il est plus facile de partir de la plus récente des solutions c'est-à-dire les conclusions et recommandations de la Commission Economique et sociale du dernier Dialogue national qui est très inclusive.



Ces conclusions et recommandations mises en oeuvre permettraient au secteur privé national de jouer, à 50 % au moins et non 33 %, son rôle de moteur du développement économique du Sénégal.



Le Sénégal a besoin d'entreprises privées nationales soutenues avec de réelles possibilités de création de richesses, d'emplois massifs afin d’espérer améliorer le niveau de vie de sa population.



Le Sénégal doit retrouver sa Téranga qui est en voie de disparition !!!



Amadou Bassirou NDIAYE

Président du Mouvement politique Bokk Defar Senegaal

Coordonnateur de la Coalition Sénégaal 2024

bokkdefar@gmail.com