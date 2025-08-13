Ouakam : quatre (4) femmes interpellées pour « proxénétisme »

La Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a procédé à l’arrestation de quatre (4) individus à Ouakam, à l’issue d’une opération de renseignement ciblant un réseau de prostitution.Selon la Police nationale, elles sont poursuivies pour «proxénétisme, incitation à la débauche, outrage public à la pudeur et diffusion d’images à caractère pornographique. »Les faits se sont déroulés dans un appartement où un groupe de jeunes femmes se livrait à la prostitution. « La responsable recrutait et rémunérait trois autres filles, avec des paiements compris entre 40 000 et 60 000 FCFA par semaine », précisent les enquêteurs.L’affaire a pris une dimension plus grave lorsque les policiers ont découvert que des numéros de téléphone et des images obscènes étaient diffusés en ligne pour promouvoir les services sexuels, avec des tarifs fixés à 5 000 et 10 000 FCFA.Placées en garde à vue, les quatre (4) femmes ont été entendues par les enquêteurs. L’une d’elles a affirmé « ne pas être prostituée », expliquant qu’elle se chargeait uniquement de répondre aux appels.Les mis en cause ont été déférées devant le procureur près le tribunal de grande instance de Dakar.