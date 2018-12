Oumar Sarr au Conseil constitutionnel : "Le dossier de Karim Wade sera déposé sans aucune illusion"

Venu au Conseil constitutionnel sis aux Almadies pour le besoin du dépôt des dossiers de la candidature de Karim Meissa Wade, Oumar Sarr, le Secrétaire général adjoint du Parti Démocratique du Sénégal (Pds) a rassuré leurs militants d'une certaine peur concernant la non-éligibilité de leur candidat.



Pour lui le Pds, va déposer sans aucune illusion. « Nous savons que depuis le début ce gouvernement là ne veut pas de la candidature de Karim Meissa Wade ne veut pas non plus de la candidature de Khalifa Sall », renseigne-t-il.



Face à la presse, M. Sarr a également signifié de ce jour qui selon lui, est symbolique si bien que tous les deux candidats, bien représentés à savoir Karim et Khalifa sont là et comptent déposer leurs dossiers et qu’ils promettent de montrer qu'ils sont déterminés à aller jusqu’ au bout. "C'est combat politique et la mobilisation de la population qui va nous permettre à imposer notre candidature et non celle de la justice", avertit-il.



"Nous sommes un candidat à l'élection présidentielle nous respectons tous les critères tels que décrits par les lois et la Constitution et donc nous allons faire avec toutes la coalition des partis et des mouvements qui soutiennent Karim Meissa Wade, et nous allons déposé avec l'ensemble des pièces et parrainages nécessaires demandés », précise Oumar Sarr.