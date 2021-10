Oumy Diop, Championne d’Afrique 100m papillon: « Je vise les JO de Paris 2024 et Los Angeles 2028 »

Oumy Diop, nageuse internationale sénégalaise, non moins, championne d’Afrique 100m papillon, décline ses ambitions pour les prochains Jeux olympiques à venir.

« Pour mes ambitions, Inch’Allah, ça sera à chaque fois d’aller représenter au mieux et dignement le Sénégal, que ça soit pour les compétitions zonales, africaines ou mondiales. Ensuite, je vais aussi essayer de me battre pour pouvoir être sélectionnée à chaque rendez-vous », a confié la pensionnaire de Grenoble Alp’38 (France).



« Je vais aussi essayer de battre et faire progresser d’autres records. Si je vise un peu loin, j’aimerais pouvoir faire les minimas B aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais pour cela, il me faudrait une bourse de préparation pour poursuivre mon rêve et mes études. Puisque, par exemple, le fait d’étaler mes études à mon université a un coût. Et après, en fonction des résultats que j’aurais en 2024 Inch’ Allah, je pourrais être plus ambitieuse pour Los Angeles 2028. », a ajouté la championne d’Afrique 100m papillon.