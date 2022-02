Ousmane Dembélé bientôt de retour avec le FC Barcelone, la presse anglaise dézingue Manchester United après l’élimination surprise

Le futur de Dembélé à Barcelone



Ousmane Dembélé pourrait faire son grand retour dans le groupe du Barça. L’Esportiu pense même que le français sera de nouveau appelé par Xavi dans «un mois». Selon le média, le coach catalan a décidé que Dembélé rejoindra pleinement l'équipe dès qu'il sera clair qu'il reste et qu'il sera avec lui jusqu'à la fin de la saison. C’est le «plébiscite de Dembélé» pour Sport. Car si l'attaquant joue, le public aura son mot à dire sur sa situation, et pas sûr que les Culés seront ravis de le voir jouer. Dembélé va devoir prouver aux supporters qu’ils peuvent lui faire confiance. Surtout que comme le rappelle Mundo Deportivo dans ses pages intérieures, les dirigeants catalans soupçonnent toujours que le tricolore a «un accord secret avec le PSG».





Manchester United déçoit encore

Véritable choc pour les supporters de Manchester United et la presse anglaise ce matin. Les Red Devils se sont fait éliminer de la FA Cup aux tirs au but par Middelsbrough, club de seconde division anglaise. «Hors service» titre le Manchester Evening News. Le Daily Mail a souhaité féliciter les outsiders en écrivant «Bravo Boro». Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo menaient pourtant au score grâce à un but de Jadon Sancho, quelque temps après un penalty raté de CR7. Mais leur adversaire du jour a su trouver les ressources nécessaires pour égaliser grâce à Crooks, peu après l’heure de jeu. Les joueurs de Ralf Rangnick auraient pu obtenir un nouveau penalty après une main flagrante de Wattmore, «grosse main pour Boro» s’insurge le Daily Mirror. Tirs au but, le jeune Elanga rate sa frappe, Boro est le «gagnant de la loterie» pour le Daily Express. Clairement pour le Daily Star, «tout a mal tourné», en appuyant bien sur l'inefficacité de Cristiano Ronaldo, à la veille de ses 37 ans.



La vérité sur Vlahovic

Tuttosport nous révèle ce matin les dessous du transfert de Dusan Vlahovic à la Juve. Comme nous le présentent les journalistes de la botte, le serbe était bien dans les petits papiers de la vieille Dame, mais pour l'été, pas ce mercato hivernal. Il y a moins de trois semaines, l'idée de voir Dusan Vlahovic faire ses débuts face à Vérone avec le maillot noir et blanc, numéro sept, était jugée irréelle par la direction de la Juve. Mais quand les dirigeants turinois ont appris que la Fiorentina et les agents du joueur faisaient affaire avec des clubs anglais, ils ont fait tout leur possible pour le devancer. Un pari réussi après avoir déboursé près de 80 millions pour s’attacher les services du serial buteur de Serie A.