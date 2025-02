Ousmane Sonko annonce la seconde phase de réduction du coût de la vie au Sénégal

Lors de son intervention devant les parlementaires ce vendredi, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé que la seconde phase de mesures visant à réduire le coût de la vie au Sénégal serait lancée dans les prochains jours. Cette nouvelle initiative, selon le Premier ministre, sera accompagnée d’une annonce officielle du président de la République. La première phase, qui avait été lancée en juin dernier, semble avoir ouvert la voie à des mesures plus concrètes.



Le député de Gossas, Adama Diallo, a soulevé plusieurs préoccupations concernant la hausse des prix, ainsi que la suppression des subventions. Ce débat a fait ressortir des questions sur l’efficacité des mesures déjà en place et sur la pertinence des ajustements à venir. En réponse, Ousmane Sonko a réaffirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre les efforts en vue de maîtriser les coûts, tout en garantissant que la deuxième phase se déroulerait « dans un climat de sérénité ».



Le Premier ministre a évoqué les partenariats que l'État envisage de mettre en place, tant avec des acteurs nationaux qu'internationaux, pour soutenir cette initiative. Parmi les mesures envisagées, il a mentionné des réductions sur la chaîne d’approvisionnement pour stabiliser les prix des produits de consommation.

Cependant, Ousmane Sonko a également rappelé l’importance de la production locale comme solution à long terme. Selon lui, une telle approche est essentielle pour réduire la dépendance vis-à-vis des marchés mondiaux, qui restent sensibles aux fluctuations des prix et aux crises extérieures. Il a insisté sur le fait que le pays devait se concentrer sur l’autosuffisance pour garantir une stabilité durable face aux incertitudes économiques mondiales.



Avec cette nouvelle phase, le gouvernement espère apporter des réponses aux préoccupations grandissantes des Sénégalais face à la hausse des prix.