Le Premier ministre Ousmane Sonko a pris la parole ce samedi 25 octobre 2025 pour annoncer un « Tera meeting » prévu le samedi 8 novembre 2025 au parking du Stade Léopold Sédar Senghor. Le leader de Pastef promet une rencontre axée sur l’État, son fonctionnement et la gestion du pays depuis leur accession au pouvoir.



« Après 18 mois d’observation, le moment est venu de parler de politique. Le samedi 8 novembre, nous organiserons pas un Giga meeting mais un Tera meeting. Comme l’histoire de Pastef l’a montré, nous avons mené de grandes mobilisations par le passé. Cette fois, nous voulons offrir un rendez-vous inédit au Sénégal, tant par l’organisation que par la mobilisation et le débat. J’invite tous les patriotes à se joindre à nous », a déclaré Ousmane Sonko.



Le leader de Pastef a précisé que le parking du Stade Léopold Sédar Senghor est le lieu idéal pour accueillir ce rassemblement. « Nous avons cherché partout, mais c’est le seul endroit capable de nous recevoir. Il y aura un avant 8 novembre, le 8 novembre, et un après 8 novembre. Le Pastef que vous connaissez sera de retour ce jour-là », a-t-il assuré.



Selon lui, le meeting abordera l’État et ses rouages, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, ainsi que la politique et l’action de Pastef. Pour Sonko, il s’agira d’une « déclaration de vérité et de transparence ».