Ousmane Sonko condamné en appel, Mame Mbaye Niang jubile

Mame Mbaye Niang jubile. C'est avec un sourire large que le ministre du Tourisme s'est présenté devant les journalistes pour commenter le verdict. En effet, Ousmane Sonko a été condamné par la Cour d'appel de Dakar à 6 mois de prison avec sursis, à payer 200 millions F Cfa de dommages et intérêts et de contrainte par corps maximum. Selon Mame Mbaye Niang, "la Cour d'appel a confirmé que Ousmane Sonko est un menteur".



"Ce fus un processus judiciaire. On ne peut plus juger le fond, mais la procédure en Cassation. Donc que ça soit en première instance ou en cour d'appel, M. Sonko n'a pas présenter de preuves ni de factures, ni de documents qui puissent entacher mon honorabilité", a d'emblée déclaré Mame Mbaye Niang.



Qui poursuit : "Je suis très fier de pouvoir être devant mes concitoyens pour leur dire que je n'ai pas eu tord, je n'ai pas menti. Aujourd'hui, je rend grâce à Dieu".



Avant de s'attaquer à Ousmane Sonko : " Il a encore insulté les institutions de notre pays parce que il a formulé cette histoire d'appel et il n'a pas même voulu se présenter au Tribunal. Je demeure convaincu que ses menaces n'aboutiront à rien. Ses capacités, on doit les remettre en cause, ses capacités intellectuelles doivent être remisent en cause. Il ne mérite pas de brandir un diplôme de l'Ena (Ecole d'administration nationale)".



Les accusations du maire de Ziguinchor à son égard, a estimé le ministre du Tourisme prouvent : "soit qu'il est inculte, soit qu'il est de mauvaise foi, soit qu'il n'a pas les épaules et la tête suffisamment pleine pour prétendre à diriger ce pays".



Dans sa déclaration lors du grand meeting de Pastef à Keur Massar, Ousmane Sonko avait dit qu'il détenait les preuves qui montrent que Mame Mbaye Niang a détourner les 29 milliards F Cfa du Prodac. Le verdit de la Cour d'appel de Dakar condamnant M. Sonko pour "diffamation" montre selon Mame Mbaye Niang qu'"il a menti" .



"Il est établi par le tribunal de Grande instance de Dakar que c'est un menteur. La Cour d'appel de Dakar a confirmé que Ousmane Sonko est un menteur", a conclu M. Niang.