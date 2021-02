Ousmane Sonko dans les bras de la députée Mame Diarra Fam pour lui exprimer son soutien

Après Khalifa Sall et Barthélémy Dias, c'est au tour de la députée Mame Diarra Fam de rendre visite à son collègue, accusé de "viol avec arme à feu et menace" de mort, par une masseuse. La députée a déclaré que Sonko est son fils, avant de le serrer dans ses bras.



« Il est là mon fils avec un bon Moral !!......tu m'aimes et je te rend très bien ! », a écrit en substance la députée, accompagnée d'une vidéo qu'elle a publiée sur sa page facebook.