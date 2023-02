Ousmane Sonko demande à la communauté internationale de freiner Macky Sall sur le 3e mandat: "Le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire"

En marge de la conférence de presse de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko est revenu sur la position de la coalition Yewwi Askan Wi par rapport aux relations avec les puissances étrangères. Abordant le partenariat entre le Sénégal et la France, Ousmane Sonko indique qu’ils n’ont pas de problème avec la France, mais plutôt avec la politique de l’Etat français.



«Dans les relations que nous avons entretenues avec le reste du monde jusqu’à présent l’Afrique a été la grande perdante. Et l’Afrique a besoin de plus d’être rassurée. Il est temps que le reste du monde comprenne qu’il a désormais affaire à des peuples majeurs, qui comprennent où se trouvent leur intérêt. A Chaque fois qu’ils fermeront les yeux sur les exactions, les manipulations constitutionnelles pour que des présidents de la République se perpétuent, à chaque fois qu’ils fermeront les yeux sur ces pratiques, ils alimenteront un sentiment anti-français ou un sentiment anti-occidental. Ce n’est pas par rapport aux Français, mais c’est par rapport à la politique de l’Etat français », a déclaré Ousmane Sonko, membre de Yewwi Askan Wi.



Qui poursuit: « (…) Nous n’avons pas de problèmes avec les Français. Mais si des puissances étrangères veulent soutenir des chefs d’Etat pour qu’ils se maintiennent au pouvoir, nous allons nous lever pour refuser cette manière de piétiner les choix du peuple. L’avenir de la coopération entre l’Afrique et le reste du monde doit changer et sur des bases qui ne zappent pas les intérêts des peuples africains », a-t-il ajouté.





Yewwi Askan Wi se dit favorable à un partenariat gagnant-gagnant » avec la France.



« Nous voulons d’un partenariat solide mais bénéfique à toutes les parties, mais pas d’un partenariat de domination. Nous disons à ces partenaires de tenir un langage de vérité à Macky Sall. Qu’il ne peut pas avoir un troisième mandat dans ce pays. Le Sénégal n’est pas la Côte d’Ivoire. Le Sénégal ne l’acceptera pas », a dit le membre de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Regardez !

Moussa Ndongo

