"Ousmane Sonko est endetté et veut tendre la main à Macky Sall pour s'acquitter de ses dettes", selon Ahmed Khalifa Sall

En conférence de presse ce mardi pour des éclairages sur le reportage de BBC, le leader du Front des alliances patriotiques n’a pas raté l'opposant Ousmane Sonko. Pour lui, Sonko est endetté et demande une aide de la part de Macky Sall, en déclarant vendredi dernier lors du rassemblement de Aar Li Nu Book, qu’il était prêt à pardonner Macky Sall et son petit frère en posant des conditions.



"Ousmane Sonko est endetté et aujourd’hui en disant qu’il est prêt à pardonner au président Sall sur la base de conditions, il est en train de lui tendre la main. Sans le dire explicitement pour se faire ainsi de l’argent et s’acquitter de ces dettes », a affirmé le religieux face aux journalistes.



Pour M. Niasse, le candidat malheureux de la présidentielle de 2019 est un « traître qui complote contre son propre pays avec toutes ses accusations sur la personne de Aliou Sall », déclare-t-il avant de qualifier le leader du « Pastef les patriotes » de voleur et d'imposteur. « Ousmane m’a volé le nom de mon parti. Le seul patriote dans ce pays c’est moi », se définit-il.