Ousmane Sonko explique pourquoi il a choisi Diomaye Faye dans une deuxième vidéo

Dans une deuxième vidéo préenregistrée en juillet 2023, alors qu’il était barricadé chez lui à la Cité Keur Gorgui, Ousmane Sonko a expliqué pourquoi il a choisi Bassirou Diomaye Faye pour porter la candidature de du « projet Pastef ».



Le chef de l’opposition sénégalaise s’est basé sur quatre critères que sont le profil intellectuel, le parcours, l’implication dans le projet et la conformité avec l’architecture du parti Pastef.



Selon Ousmane Sonko, qui affirme avoir fait quatre vidéo pour dresser les profils de quatre candidatures au cas où la sienne ne passerait pas, le choix dd Bassirou Diomaye Faye est un choix de raison et non un choix de cœur,