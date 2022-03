Ousmane Sonko ne reconnaît pas l'Association des maires du Sénégal annonce la création d'une autre

Les leaders de Yewwi Askan Wi annoncent une nouvelle création de l’association des Maires. Ousmane Sonko et Cie ne se reconnaissent pas dans l’association des Maires du Sénégal. Les 81 maires et Conseils départementaux issus de Yaw vont créer une association parallèle. Le leader de Pastef s’est exprimé sur la candidature de Khalifa Sall aux législatives de juillet 2022.



« Tout le monde sait qu’il a perdu les élections. Nous avons remporté des communes et nous avons des maires. Ce qu’on dit à nos maires et présidents Conseils départementaux. On s’est concerté, et on a pris des décisions. II s’agit de mettre en place notre propre association des élus locaux », a dit le leader de Pastef.



« Vous savez qu’il y a AMS (Association des Maires sénégalais), qui regroupe l’ensemble des élus locaux. Nous ne ferons pas partie de cette association. C’est l’association de Macky Sall. Elle n’aura aucun rendement. Mais ce que nous avons comme Maire et présidents Conseils départementaux, qui sont au nombre de 81. Nous allons les regrouper au sein de notre association. C’est cette association qui représentera les élus », a-t-il ajouté.



A en croire Ousmane Sonko, une « association des maires dont le département de Mbacké n’y figure pas. La Ville de Thiès et ses communes. La Ville de Rufisque et ses communes d’arrondissements n’y figurent pas, Keur Massar n’en fait pas parti. Beaucoup de communes d’arrondissements de Pikine et Guédiawaye n’y figurent pas. Dakar et la région de Ziguinchor n’y font pas partie ».



« Donc cette association n’existe que de nom mais il n’y a rien. Nous informons aux Sénégalais que nous mettrons en place une association qui regroupent nos maires et présidents Conseils départementaux », a-t-il soutenu.



Khalifa Sall candidat aux législatives



Ousmane Sonko s’est prononcé sur le cas Khalifa Sall. D’après le leader de Pastef, Khalifa sera candidat lors des Législatives de Juillet. « Le casier judiciaire de Khalifa Sall est vierge, son nom figure dans les listes électorales. Macky Sall ne peut pas rester là à choisir qui sera candidat ou pas. Si Dieu le veut, Khalifa Sall sera un candidat de Yewwi Askan Wi, c’est une condition non-négociable », a-t-il dit.



En prenant la parole Khalifa Sall a tenu un discours ferme. L’ancien Maire de Dakar a averti le régime en place. Il a appelé à la mobilisation de tous. « Qu’ils sachent que ce que nous avons, nous l’avons arraché. On attend rien d’eux », a lancé Khalifa Sall.