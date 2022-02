Ousmane Sonko officiellement investi maire de Ziguinchor: "Fini le temps des longs discours, c'est le temps du Travail"

Ousmane Sonko a été officiellement installé dans ses fonctions de Maire de Ziguinchor ce jeudi matin par le Gouverneur de la région et le préfet. Le président du parti Pastef n'a pas fait un long discours. Après avoir salué et remercié les autorités présentes, a appelé son équipe au travail. "Fini le temps des longs discours, c'est le temps du travail", a-t-il déclaré à l'entame de son discours d'investiture.



Selon Ousmane Sonko, c'est le rapport que les dirigeants africains ont avec le travail qui fait que beaucoup de pays du continent sont sous-développés. "Les pays occidentaux n'ont pas plus de ressources naturelles que nous, ils ne sont pas plus intelligents que nous. La seule différence, c'es le rapport qu'ils ont avec le travail. leur rigueur et leur intégrité. Au Sénégal, on fait plus de discours qu'on ne travail", a déploré le candidat victorieux de la coalition Yewwi Askan Wi.



Ousmane Sonko a appelé les jeunes de la ville de Ziguinchor à "suer" pour développer leur commune. A ne plus plus considérer que le transport Moto-Jakarta est la seule option pour s'en sortir. "Nous sommes venu avec programme lourd de développement. Nous allons accompagner les jeunes. Mais il faut qu'ils soient prêts à suer au travail", a-t-il dit.



Ousmane Sonko remplace le maire sortant Abdoulaye Baldé après avoir remporté haut la main les élection locales du 23 janvier 2022.