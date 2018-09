Ousmane Sonko s’exprime sur sa foi religieuse, mais aussi…

« Je suis seul homme politique sénégalais à qui on pose des questions sur sa fois religieuse » a répondu Ousmane Sonko, au journaliste Cheikh Yerim Seck qui lui a demandé s’il était Ibadou vu qu’il a des barbes et deux femmes toutes voilées.



« Cela ne me gêne pas et je vais y répondre », a poursuivi Sonko qui estime que « cette question induit à une stigmatisation d’une catégorie de Sénégalais, comme quoi, quand on a une barbe et que sa femme est violée, on ne fait pas partie de ce pays », souligne-t-il.



Pour le candidat de Pastef, si on devrait appliquer cela, aucune confrérie n’allait être épargnée qu’on soit Mouride, Tidiane ou autres. « Que les Sénégalais n’acceptent pas de se faire leurrer. Qu’on soit athée, musulman, témoin de Jehovah, ou autres, c’est de choisir la personne qui a le bon profil et les capacités de gouverner le pays ».



« Ils sont entrés dans ma vie privée, ils n’ont rien trouvé, maintenant ils essayent de soulever des questions d’appartenance religieuse et ethnique en pensant pouvoir m’atteindre », a dit M. Sonko, et de rappeler que quand Senghor dirigeait le Sénégal, Sérigne Saliou le « soutenait » alors qu’ « ils n’étaient pas de la même religion ni de la même confrérie ».



Ousmane Sonko affirme que quand il part à Touba, il y est accueilli chaleureusement, idem à Tivaoune. « J’entretiens de bonnes relations avec toutes les familles religieuses. Je suis le prototype abouti et parfait du Sénégalais » a-t-il conclu.