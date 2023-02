Ousmane Sonko se moque de Macky Sall et son conseil des ministres décentralisé

Le président Macky Sall préside ce jeudi un conseil des ministres décentralisé à Thiès, ville où il a perdu les locales de janvier et celles des législatives de juillet 2022. Le leader de l'opposition, Ousmane Sonko a utilisé ce prétexte pour se moquer du chef de l'État et de son programme du jour.



"Les Sénégalais ont déjà fait leur choix depuis longtemps. Remplir des voitures, de Fouta, Mbour, Tivaouane jusqu'à Thiès, c'est se leurrer. Celui qui a été battu aux élections locales, puis aux législatives, tu remplis des voitures de militants et dire que Thiès t'appartient, tu te trompes", a dit Sonko, lors d'une visite ce jeudi à Patte d'oie.



Evoquant la présidentielle de 2024, pour le leader de Pastef, même si le chef de l'État fait tout pour se présenter, ce serait étonnant qu'il puisse obtenir 30℅ des suffrages. «ll ne peut pas avoir 30%. S'il l'a, je serai très surpris».



Ousmane Sonko avait rendu visite au maire de la commune Maïmouna Dièye, qui est même de sa formation politique. La visite a été marquée par des jets de gaz lacrymogènes pour disperser la foule venue l'acclamer.