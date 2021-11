Ousmane Sonko sera bel et bien candidat à la mairie de Ziguinchor

Alors que des rumeurs annoncent de plus en plus le désistement de Ousmane Sonko à sa candidature à la mairie de Ziguinchor, tout semble indiquer qu’elles sont fausses.



"C’est vous qui me l’apprenez. Je ne suis pas encore au courant", a confié son chef de protocole, Djibril Guèye Ndiaye au site Emedia



Poursuivant, il ajoute : "ce n’est pas possible. S’il se retire, est-ce que la liste ne sera pas forclose ?". En revanche, relève-t-il : "jusqu’à hier (jeudi matin), il était candidat. Aujourd’hui (vendredi matin), je ne lui ai pas encore parlé. Je ne peux pas encore me prononcer tant que je ne l’aurai pas eu".



Sur la liste déposée à la préfecture par la coalition Yewwi Askan Wi dans cette ville du sud du Sénégal, le nom de l’Expert fiscal figure en tête.