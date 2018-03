Ousmane Sonko sur les 6 ans de Macky : "C'est une gouvernance sombre et vicieuse"

Le leader de Pastef/les Patriotes, Ousmane Sonko, dresse un bilan négatif des 6 ans de règne du président Macky Sall. Pour lui, «ces 6 ans n’ont été que déception, trahison, par rapport aux engagements pris, au non-respect de la parole donnée, aux orientations sociaux économiques particulières économique, à la gouvernance qui est sombre et vicieuse et non pas sobre et vertueuse».



Selon lui, «Si on regarde les promesses faites par le candidat Macky Sall, dans tous les secteurs cités ci-dessus et qu’on les confronte aux actes qu’il a posés, je n’ai pas d’autres mots que la trahison par rapport à ses engagements ». Il ajoute que : «le programme du PSE est un programme qui va tout faire sauf faire émarger le Sénégal».



Ousmane Sonko de rappeler qu’il a toujours dit que : «le Sénégal a un problème de système. Pas seulement du côté politique, précise-t-il, mais le système économique qui nous est imposé est ancien, c’est le même depuis l’indépendance jusqu’à présent et qui fait les mêmes preuves».



L’invité de l’émission « Objection » sur la Sud FM souligne que : «lorsque vous étudiez le PSE, vous vous rendez compte qu’on n’est pas dans une stratégie d’émergence, mais qu’on est dans une stratégie de réduction de la pauvreté. On a une économie extravertie qui profite beaucoup plus à d’autres qu’à nous même », peste-il.



A l’en croire, tout ce que fait le régime de Macky Sall dans tous les secteurs (agriculture, élevage, industriel), est une politique de réduction de la pauvreté. Il (le gouvernement ndrl) ne vit et ne travaille que pour essayer de sortir les gens de l’extrême pauvreté et il ose parler d’émergence.



L'ex-inspecteur des impôts et domaines de conclure : «On n’a jamais vu un pays qui émerge par un capital qui n'est pas détenu par une bourgeoisie industrielle nationale forte ou par l’importation avec une balance commerciale chroniquement déficitaire,ou encore sans socle industriel solide. Et, le PSE n’apporte aucune réponse par rapport à ces questions-là».