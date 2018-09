Ousmane Sonko va présenter son livre "SOLUTIONS-Pour un Sénégal nouveau" ce dimanche.

Le candidat des patriotes Pastef à la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko va présenter ce dimanche son nouveau libre intitulé "SOLUTIONS-Pour un Sénégal nouveau", à la Place de l’Obélisque



L’événement qui est un tournant majeurs en perspective de la Présidentielle de février 2019, est ouvert au grand public, se tiendra le 16 septembre 2018, à partir de 16h T.U. à la place de l’Obélisque et sera retransmis en direct à la 2STV, informe un communiqué du parti.



Autour du modérateur Pape Cheikh Sylla, Sonko fera face aux journalistes chroniqueurs Pape Alé Niang et Cheikh Yerim Seck, l’économiste Khadim Bamba Diagne professeur à l’Ucad, le sociologue Cheikh Tidiane Mbaye professeur à l’Uvs et le politologue Yoro Dia.