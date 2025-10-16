Ouverture de crèches dans les administrations publiques : "la circulaire est signée par le Pm", annonce Astou Diouf

Astou Diouf, directrice de l'Équité et de l'Égalité de Genre au ministère de la Famille et des Solidarités, a annoncé ce jeudi la signature d'une circulaire primatorale permettant l'ouverture de crèches dans les administrations publiques de Diamniadio. Cette annonce a été faite en marge de l'atelier de lancement du projet de promotion des femmes dans les collectivités territoriales (Profecot) « Dolel Jigeen », organisé par le Groupe de recherche et d'appui-conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (GRADEC).



« Depuis très longtemps, le ministère de la Famille a fait un plaidoyer pour que des mesures soient prises en vue de permettre aux femmes de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales », a déclaré Mme Diouf. « Aujourd'hui, nous avons une circulaire primatorale qui ouvre des crèches pour les femmes en milieu professionnel, notamment dans l'administration publique à Diamniadio », s'est-elle félicitée.



La Directrice a précisé que ce projet ne se limitera pas aux seules administrations publiques de Diamniadio, mais qu'il « va toucher toutes les administrations publiques » selon ses déclarations.



Mme Diouf a également invité les structures privées et les collectivités territoriales à emboîter le pas : « C'est le lieu d'inviter les structures privées mais aussi les collectivités territoriales à en faire autant. Parce qu'il s'agit d'une politique qui va considérablement impacter le sort des femmes travailleuses. »



Le projet bénéficiera également aux femmes du secteur informel : « Si ces mécanismes existent au niveau des collectivités territoriales, même les femmes qui sont dans le secteur informel, qui sont dans le secteur agricole et autres, pourront en bénéficier. C'est juste pour alléger la charge domestique qui freine souvent la participation égalitaire entre hommes et femmes », a-t-elle conclu.