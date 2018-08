Ouza Diallo «s’agenouille devant Macky Sall» pour faire libérer Khalifa Sall

Pour son «ami» Khalifa Sall, le chanteur Ouza Diallo est prêt à tout. L’artiste qui s'est confié à Igfm soutient qu'il serait prêt à se mettre a genou devant Macky Sall pour obtenir gain de cause. «Je m’agenouille devant Macky Sall pour solliciter la libération de Khalifa Sall. Parce que je sais que c'est un homme de culture et je le connais aussi très bien. Nous avons des relations, c'est la raison pour laquelle j'ai sorti ce single «30 août» et prêt à ramper pour que le maire de Dakar obtienne la liberté».



Revendiquant son amitié avec la Première Dame, Marième Faye Sall, l’artiste affirme qu’il s'est même entretenu avec elle sur le sujet, afin que cette dernière intercède en sa faveur auprès du chef de l'Etat.



Khalifa Sall est incarcéré à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss depuis le 7 mars 2017. Condamné en première instance à une peine de 5 ans de prison ferme, le maire de la capitale sénégalaise attend le verdict de la Cour d'Appel qui sera prononcé le 30 août prochain.