PL : Chelsea à l'arrachée contre Southampton prend la tête, Leeds et Wolverhampton assurent

Manchester United accroché par Everton (1-1), la septième journée de Premier League permettait à Chelsea (5e) de se mettre en évidence contre Southampton (16e). Face à des Saints toujours exemptés de la victoire, les Blues ont vite pris la mesure de la rencontre et sur un corner, Ruben Loftus-Cheek déviait vers le second pour Trevoh Chalobah. L'ancien Lorientais ne doutait pas et sur une tête plongeante il ouvrait le score (1-0, 9e). Southampton répondait avec une frappe de James Ward-Prowse qui flirtait avec le poteau gauche (21e) mais Chelsea dominait à l'image des occasions de Ruben Loftus-Cheek (22e) et Ben Chilwell (26e). Chelsea trouvait de nouveau le chemin des filets mais Romelu Lukaku voyait son but être refusé pour hors-jeu (36e).



Le Belge n'était pas le seul à être frustré puisque Timo Werner voyait à son tour son but être refusé après utilisation de l'arbitrage vidéo pour une faute au départ de l'action (41e). Toujours en vie dans ce match, Southampton réagissait au retour des vestiaires avec un crochet dans la surface de Valentino Livramento qui obligeait Ben Chilwell à commettre une faute. James Ward-Prowse s'est chargé de transformer la sentence (1-1, 61e). Accroché, Chelsea tentait le tout pour le tout afin de revenir et Ben Chilwell était contré (66e) tandis que le gardien Alex McCarthy réalisait un joli sauvetage devant Timo Werner (72e).



Chelsea termine en beauté

La situation se compliquait pour Southampton après le carton rouge de James Ward-Prowse qui a fait une grosse faute sur Jorginho (77e). Chelsea se ruait vers l'avant pour chercher la victoire, mais la frappe de Mason Mount était captée par le gardien des Saints (81e). À force de pousser, Chelsea trouvait finalement la faille avec Ross Barkley qui lançait Cesar Azpilicueta. L'Espagnol centrait devant le but et Timo Werner marquait (2-1, 84e). Chelsea se mettait même à l'abri. Romelu Lukaku touchait le poteau droit puis Cesar Azpilicueta fracassait l'équerre, mais finalement Ben Chilwell reprenait bien le ballon qui était repoussé derrière la ligne par Alex McCarthy (3-1, 90e). Chelsea s'impose 3-1 et prend la tête de la Premier League. Southampton court toujours après une première victoire et reste 17e.



Dans les autres matches, Wolverhampton s'est offert Newcastle (2-1). L'ancien de Salzbourg et Leipzig, Hwang Hee-Chan s'est offert un doublé (20e et 58e) tandis que Jeff Hendrick (41e) est l'unique buteur des Magpies. Au classement, Wolverhampton remonte à la dixième place tandis que Newcastle est avant-dernier. De son côté, Leeds United a remporté son premier match de la saison contre Watford sur un but de Diego Llorente (18e). Les hommes de Marcelo Bielsa sont désormais 16e tandis que Watford descend à la 14e place. Enfin, les relégables Burnley et Norwich City se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0). Les Clarets sont désormais 18e tandis que les Cannaries restent lanterne rouge, mais gagnent leur premier point de la saison.