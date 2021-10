PL : Cristiano Ronaldo joueur du mois de septembre

Son retour à Manchester United en toute fin de mercato estival avait provoqué une certaine effervescence en Angleterre. Plus que jamais ravi de revenir à Old Trafford, Cristiano Ronaldo voulait à nouveau marquer les esprits sous le maillot des Red Devils.



La star portugaise n'a pas tardé à prouver aux fans de United qu'il restait le meilleur joueur du monde avec Lionel Messi. Auteur de trois réalisations en championnat sur le mois de septembre, l'international lusitanien a logiquement été désigné joueur du mois par la Premier League. Un come back tonitruant pour le numéro sept mancunien.



Footmercato