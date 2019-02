PL : Liverpool de Sadio Mané reprend la tête du classement

Dépossédé de sa première place au classement par Manchester City cette semaine, Liverpool a repris le contrôle de la Premier League en s’imposant nettement contre Bournemouth (10e du championnat) à Anfield (3-0). Les Reds se sont rapidement mis à l’abri dans ce match, grâce à des réalisations de Mané (24e) et Wijnaldum (34e). En seconde période, les hommes de Jürgen Klopp ont accru leur avance par l’intermédiaire de Salah (48e), d’une frappe du pied gauche. En plus d’avoir repris la tête du championnat anglais (3 points devant City), Liverpool a fait le plein de confiance avant son prochain rendez-vous, le 19 février prochain contre le Bayern Munich (à 21h), à l’occasion des huitièmes de finale de la Ligue des C

*hampions.