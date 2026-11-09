Tableau des médailles aux JOJ 2026 : la Chine en tête, l'Égypte et le Sénégal dans le peloton de tête

La compétition des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026 bat son plein, et le classement provisoire des médailles dessine un tableau particulièrement disputé. Entre la domination des puissances asiatiques et les performances remarquables des nations africaines, ce rendez-vous olympique offre un spectacle sportif de haut niveau.



Sur le sol sénégalais, les jeunes athlètes venus du monde entier continuent de multiplier les prouesses. Les derniers chiffres du tableau des médailles traduisent une belle intensité sportive et confirment les ambitions des différentes délégations. La Chine s'installe solidement au sommet du classement provisoire avec un total de 23 médailles, dont 13 en or, 7 en argent et 3 en bronze. La délégation chinoise confirme ainsi sa régularité et son efficacité dans les épreuves décisives. Elle est suivie de près par le Japon, qui occupe la deuxième place avec 20 médailles au total (9 en or, 6 en argent et 5 en bronze). La régularité des athlètes nippons dans plusieurs disciplines leur permet de maintenir la pression sur le leader.



À domicile, la délégation sénégalaise réalise un parcours remarqué. Occupant actuellement la 6e place mondiale, le Sénégal comptabilise 7 médailles, dont 4 titres olympiques en or et 3 médailles de bronze. Portés par le soutien d'un public enthousiaste, les jeunes ambassadeurs du sport sénégalais signent des prestations de premier ordre face aux meilleures nations du globe. Sur le plan continental, l'Égypte se distingue également à la 4e place avec 10 médailles (6 en or, 1 en argent et 3 en bronze), tandis que le Kenya se hisse au 5e rang grâce à ses 4 médailles d'or et 1 médaille d'argent.



Dans le reste du classement, la France pointe à la 7e position avec un total de 9 médailles réparties équitablement : 3 en or, 3 en argent et 3 en bronze. Elle devance la Croatie et l'Éthiopie, qui complètent ce groupe de tête avec chacune 3 médailles d'or à leur compteur. Plusieurs épreuves restent encore à disputer, et la bataille pour le podium final s'annonce indécise, promettant de beaux moments de sport et d'émotion à Dakar.