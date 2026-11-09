Assemblée nationale : le calendrier révisé des auditions pour le PLF 2027 dévoilé

L’Assemblée nationale a publié le calendrier révisé des travaux de la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire élargie aux commissions permanentes pour l’examen du projet de loi n°43/2026 portant loi de finances pour l’année 2027 (PLF 2027).



Le programme s'ouvre dès 09 h 00 avec les auditions du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, du ministère de l'Énergie et du Pétrole, du ministère des Infrastructures ainsi que du ministère de la Jeunesse et des Sports.



La deuxième session, fixée à 12 h 00, est consacrée à l'examen des budgets du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, du ministère de la Justice, du Ministère des mines et de la Géologie, du ministère des Forces armées et du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.



À partir de 15 h 00, les députés poursuivent leurs travaux avec le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, le ministère des Télécommunications et du Numérique, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions ainsi que le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.



La journée s'achève avec la session de 18 h 00, dédiée aux passages du ministère des Pêches et de l'Économie maritime, du Ministère des Transports terrestres et aériens, du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, et enfin du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan pour l'examen des dépenses communes et du projet de loi n°43/2026.

