PSG : Abdou Diallo ouvre la porte à la sélection sénégalaise

Après une hernie discale qui l’a gênée pendant plusieurs mois, Abdou Diallo est de retour en forme. Invité dimanche d'Europe 1 Sport, le défenseur du Paris Saint-Germain en a profité pour revenir sur sa situation dans le club de la capitale, où il fait face à une féroce concurrence à son poste, mais également sur son éventuel avenir en sélection nationale. Jamais appelé en équipe de France, le Franco-sénégalais se dit, pour la première fois, ouvert à une convocation avec les Lions de la Téranga.



"Aujourd'hui, on ne m'a pas choisi"

Ces dernières semaines, Abdou Diallo enchaîne les matches avec le PSG, avec 8 rencontres dont 5 dans la peau d’un titulaire. Mais ce retour en forme est encore prématuré pour espérer voir en sélection celui qui a été capitaine de l’équipe de France Espoirs (16 sélections), mais jamais appelé à l’étage au-dessus. "Jouer pour une sélection nationale, ça représente toujours quelque chose, moi qui suis franco-sénégalais", rappelle de lui-même Abdou Diallo.



Mais, ajoute-t-il, "je sais que ce sera une conséquence de mes performances en club. Je prends les choses étape par étape, je me concentre à faire du mieux que je peux en club, et le reste suivra et j’accueillerais la chose avec grand plaisir". Et le jeune joueur de confier : "Aujourd’hui, oui, je peux opter pour la France ou pour le Sénégal". Et de conclure avec le sourire : "Mais aujourd’hui, on ne m’a pas choisi."



Europe1