PSG : David Trezeguet regrette le traitement envers Messi

Après deux ans au PSG, Lionel Messi est parti par la petite porte. La Pulga n’a jamais su s’acclimater à la France et a donc quitté libre le club de la capitale. Cible des critiques des supporters pour son niveau ou son implication, il n’aura pas laissé une grande image dans l’histoire du club. Mais il peut tout de même compter sur le soutien d’un certain David Trezeguet.



L’ex-international français, au micro de ESPN, a tenu à défendre Lionel Messi. «La France n’a jamais compris Lionel Messi. Il a donné plus d’impact à un championnat moins clinquant que peuvent l’être l’anglais, l’espagnol, l’italien ou l’allemand. Les Français n’ont pas su apprécier son talent à sa juste valeur » Voilà qui est dit.