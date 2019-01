PSG : Everton prêt à baisser la facture pour Idrissa Gueye

Depuis plusieurs semaines déjà, le scénario du mercato hivernal du Paris Saint-Germain, dans le sens des arrivées, est connu. Paris veut renforcer son entrejeu. En revanche, le mystère reste entier en ce qui concerne l’identité de l’acteur qui sera la star de l’épilogue de ce feuilleton. Leandro Paredes ? Idrissa Gueye ? Allan ? Personne ? Selon d’où l’on se place, les avis divergent. Ce matin encore, par exemple, la Gazzetta dello Sport indique que Paris est à fond sur Allan (Napoli).



Mais hier, que ce soit pour Allan, Paredes ou encore Gueye, l’ensemble des médias indiquaient que tous ces dossiers allaient être compliqués à résoudre pour un PSGseulement doté d’un budget hivernal de 30 M€. Mais pas de quoi décourager les Rouge-et-Bleu. Selon L’Equipe du jour, les dirigeants du club de la capitale comptent toujours sur le désir de Gueye de traverser la Manche et ont relancé leurs homologues anglais hier.



En effet le quotidien sportif indique qu’une offre de 25 M€ a été transmise hier aux Toffees. De quoi faire basculer les choses ? A moitié. Si Everton ne négociera jamais le départ de son milieu de terrain à ce tarif, l’actuel onzième de Premier League aurait toutefois revu ses exigences à la baisse. En clair, alors qu’ils réclamaient au moins 40 M€ jusqu’à présent, les Toffees ne demanderaient plus qu’entre 30 M€ et 35 M€. Affaire à suivre.