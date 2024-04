PSG-FC Barcelone : les individus auteurs du salut nazi et des cris de singe ont été interpellés

La Préfecture de police de Paris a annoncé, ce jeudi 11 avril, l’interpellation des deux individus ayant commis respectivement des saluts nazis et des cris de singe lors du match entre le PSG et le FC Barcelone en Ligue des champions.



Deux personnes ont été interpellées mercredi soir pour « apologie de crime de guerre et injure publique à caractère raciste » au Parc des Princes où le PSG rencontrait le FC Barcelone en Ligue des Champions, a annoncé, ce jeudi 11 avril, la préfecture de police de Paris. Les deux personnes interpellées sont des supporters espagnols du FC Barcelone, a-t-on précisé de source proche du dossier. Les individus avaient été filmés par des supporters parisiens au Parc.



La préfecture de police de Paris (PP) a annoncé ces interpellations sur X (anciennement Twitter) dans un message accompagné d’un autre, posté également sur X, faisant état de « supporters du FC Barcelone présents au Parc des Princes vus faisant des cris de singe et des saluts nazis ». « Pour que le sport reste une fête ! », a conclu la PP.



Ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, qui était placé sous haute sécurité avec un dispositif policier conséquent, s’est achevé par une défaite des Parisiens face aux Barcelonais (2-3).