PSG : Gianluigi Donnarumma et sa compagne attaqués à leur domicile !

À quelques heures de disputer son premier match amical de la présaison face au Havre (17h) dans son tout nouveau centre d’entraînement de Poissy, le PSG a appris au petit matin une mauvaise nouvelle. D’après Actu 17, confirmé depuis par d’autres médias, Gianluigi Donnarumma et sa compagne ont été victimes cette nuit d’un cambriolage important et traumatisant à leur domicile parisien du VIIIe arrondissement.



Attaqués par leurs agresseurs, ils ont été ligotés chez eux et séquestrés. Les malfaiteurs sont repartis avec un butin important, évalué pour le moment à environ 500 000 euros. Le personnel d’un hôtel a donné l’alerte mais la police n’a toujours pas retrouvé les auteurs. L’enquête a été confiée à la brigade de répression du banditisme. Les victimes, sous le choc, ont quant à elles été conduites à l’hôpital.