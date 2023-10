PSG : Gonçalo Ramos-Randal Kolo Muani, le duel est lancé

Le Paris Saint-Germain était sous pression ce dimanche soir à 20h45. Attendu du côté de Rennes, le club de la capitale se devait de faire un résultat en Bretagne. Tout d’abord pour rester au contact du leader monégasque au classement. Ensuite, pour se rattraper après le fiasco de Newcastle (1-4). Pour ce match, Luis Enrique avait d’ailleurs choisi de ne pas reconduire le si critiqué 4-2-4 et de revenir à un habituel 4-3-3, avec Gonçalo Ramos en pointe, assisté de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé sur les côtés.



Préféré à Randal Kolo Muani (fantomatique à St James’ Park) en pointe, Ramos a eu l’occasion de se distinguer. Le Portugais était d’ailleurs le seul des trois attaquants à se montrer mobile, pendant que la doublette Mbappé-Dembélé se montrait trop statique et pas vraiment concernée par le repli défensif. Un peu à la manière d’un Edinson Cavani à l’époque, Ramos s’est donné sans compter, mais a souvent pêché techniquement. Ce qui n’a pas empêché les Rouge et Bleu de mener 2-0 à la mi-temps, grâce à des réalisations signées Vitinha (32e) et Achraf Hakimi (36e).