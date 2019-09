PSG : Gueye ne pense qu'à aider l'équipe

"Un peu de crampes, mais j'ai joué mon rôle comme toujours. J'essaye d'aider mon équipe. C'était important de travailler ensemble et de gagner. (...) Je ne peux pas donner les clés de notre match parce qu'il y a le match retour. On en parlera à la fin de la compétition", a expliqué l'ancien d'Everton sur RMC Sport.

Concernant son poste, Gueye veut se mettre au service du collectif : "Peu importe, le plus important est d'être sur le terrain. Quand je joue plus haut ou en sentinelle, je n'ai pas de problème. Je donne le meilleur et ça a marché aujourd'hui."