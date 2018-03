PSG : Henrique a déjà voulu remplacer Emery deux fois

Unai Emery le sait, l'entraîneur du Paris Saint-Germain se trouve sur la sellette. En fin de contrat en juin prochain, le technicien espagnol, après une première saison ratée, n'a pas le droit à l'erreur sur cet exercice en Ligue des Champions. En cas d'élimination face au Real Madrid mardi lors des 8es de finale de la C1, l'ancien coach du FC Séville ne sera pas conservé par les dirigeants parisiens. Surtout que la cote de popularité d'Emery est déjà très basse en interne.

Henrique a voulu la tête d'Emery deux fois

En effet, ce lundi, le quotidien régional Le Parisien réalise des révélations concernant la situation de l'Ibère. Ainsi, le média assure que le directeur sportif francilien Antero Henrique a déjà tenté de remplacer Emery à deux reprises ! Au moment de son arrivée en juin puis surtout après le revers face au Bayern Munich (1-3) en C1 début décembre, le Portugais a essayé de trouver, en vain, la perle rare. Mais sur le marché des entraîneurs, le choix était particulièrement restreint à cette période de l'année. De plus en plus fragilisé, Emery ne serait pas non plus soutenu au sein de son vestiaire avec notamment le fameux clan des Brésiliens, qui ne serait pas convaincu par ses qualités, notamment après la mise sur le banc de Thiago Silva pour le match aller.

L'Espagnol était au courant.

Si les informations dévoilées par Le Parisien ne vont pas aider l'union sacrée prônée depuis plusieurs semaines au sein du PSG, elles ne changent rien concernant Emery. Avant même le début de cet exercice, avec sa situation contractuelle et sa première année loupée, le technicien espagnol était parfaitement conscient qu'il allait devoir permettre au club de la capitale de passer un cap en C1 pour conserver sa place. A lui d'abattre ses cartes mardi.

Source: Maxifoot.