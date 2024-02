PSG : Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi ont trouvé un drôle d’accord

La star parisienne et son président ont passé un accord secret ces dernières semaines concernant l’avenir du Bondynois. Explications.



L’avenir de Kylian Mbappé continue de déchaîner les passions ; en Espagne, en France, mais aussi partout dans le monde. Surtout qu’en ce moment, l’actualité mercato est plutôt morne et Mbappé est le seul gros dossier qui intéresse vraiment tous les fans de football. Comme révélé par nos soins en janvier dernier, la décision du joueur est prise : filer du côté de Madrid cet été. Une information exclusive qui a été reprise, ces derniers jours, par bon nombre d’autres médias francophones.



Et en Espagne, le quotidien AS dévoile une information un peu curieuse quand on connaît le contexte actuel en coulisses. Effectivement, le média madrilène explique que Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi ont trouvé un accord : le président parisien sera le premier mis au courant de la décision de l’attaquant tricolore. Et ce alors que d’un point de vue légal et contractuel, rien n’oblige Mbappé à prévenir ses patrons actuels s’il venait à décider de rejoindre un autre club.



Le PSG n’a pas encore été mis au courant

C’est un pacte amical que les deux hommes avaient passé l’été dernier. Le média révèle qu’actuellement, Nasser Al-Khelaïfi n’a reçu aucune notification au sujet de l’avenir de sa star, et le PSG insiste qu’il n’est encore au courant de rien. De quoi interpeller, puisque la décision du joueur est en réalité déjà prise, toujours selon nos informations. Est-ce un coup de bluff de la direction ? Kylian Mbappé n’a-t-il pas respecté cet accord passé avec son boss ? On ne le saura probablement pas.



En revanche, ce qui est certain, c’est que le timing de l’annonce à venir de son départ à Madrid continue de faire parler. El Chiringuito dévoilait par exemple hier qu’elle n’est pas prévue avant le mois de juin prochain.



D’autres médias évoquaient, eux, une annonce bien plus rapide. Plus qu’à attendre, avec le retour de la Ligue des Champions pour distraire un peu tout le monde…