PSG : Leonardo répond à la rumeur Cristiano Ronaldo

À plusieurs reprises ces dernières années, le nom de Cristiano Ronaldo a été associé à celui du PSG. Fantasme ou réalité ? Une chose est sûre, l’arrivée d’un joueur de la trempe d’un CR7 ferait passer le club de la capitale dans une nouvelle dimension. Mais l’attaquant de la Juventus, aujourd’hui âgé de 35 ans, et auteur de 6 buts en 4 matches de Serie A cette saison, est encore très loin de Paris.



Interrogé lors d’un live sur Youtube avec les supporters du PSG, Leonardo n’a éludé aucun sujet, à commencer par celui d’une possible arrivée du quintuple Ballon d’Or au Parc des Princes. « Tout ce qui sort autour de noms comme ça... Mais dans combien de clubs un joueur de ce niveau peut jouer. 4-5 clubs ? C'est un cercle fermé, le PSG entre dans ce cercle et tout le monde parle du PSG... Mais ce sont d'abord des opportunités, des moments, des situations... C'est normal qu'il y ait des choses extras comme ça. Mais la folie du mercato, ce n’est pas pour aujourd’hui. » Pour rappel, l'ancienne star du Real Madrid est encore sous contrat avec la Vieille Dame jusqu'en juin 2022...



footmercato