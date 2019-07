PSG – Les dessous du contrat juteux « 26 milliards sur 5 ans » proposé à Idrissa Gana Guèye

Après une attente de plus d'un an et demi, le Paris Saint-Germain devrait enfin faire signer le milieu défensif tant attendu. Car selon différentes sources anglaises, Everton a donné son accord pour la vente d'Idrissa Gueye au PSG. L'international sénégalais, finaliste malheureux de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Algérie, avait déjà été cité comme proche du Paris SG lors du mercato d'hiver mais l'affaire ne s'était pas conclue. Cette piste, validée par Leonardo, s'est donc réouverte et cette fois les dirigeants parisiens auraient convaincu Everton de lâcher leur joueur.



Pour cela, le Daily Express affirme que le Paris Saint-Germain va payer 33ME plus des bonus à hauteur de 11ME, soit une offre totale de 44ME, laquelle est donc légèrement supérieure à celle transmise lors du mercato d'hiver, on avait alors évoqué un montant total de 40ME pour cette même opération. A trois ans de la fin de son contrat avec Everton, Idrissa Gueye va donc mettre le cap sur la Ligue 1 et s'installer dans ce rôle de numéro 6 tant attendu par le PSG. Même si les supporters attendaient probablement un nom plus ronflant, Thomas Tuchel et Leonardo sont, eux, persuadés que l'international sénégalais est la bonne pioche. L'avenir dira qui a raison.