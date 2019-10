PSG : Matuidi adoube Gueye !

Recruté cet été pour 32 millions d'euros, le milieu de terrain Idrissa Gueye (30 ans, 8 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) fait déjà l'unanimité au Paris Saint-Germain. Récemment, le capitaine du club de la capitale, Thiago Silva, s'est réjoui que le PSG ait enfin trouvé le "successeur de Blaise Matuidi" (32 ans, 9 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) en la personne du Sénégalais. Des propos sur lesquels l'ancien Parisien a rebondi pour encenser la recrue francilienne.



"Ça démontre que j'ai laissé des bons souvenirs à Paris et ça fait plaisir, a d'abord savouré le milieu de terrain de la Juventus Turin au micro de RMC Sport. Idrissa Gueye, c'est un grand joueur. On ne parlait pas beaucoup de lui avant qu'il soit au PSG. Mais à Everton, je l'ai vu faire de très grands matchs. Quand ils l'ont recruté, j'étais très content pour Paris. Il va leur permettre d'être plus équilibré et de maintenir la pression pendant les grands matchs".

Gueye devrait apprécier !