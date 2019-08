PSG : Neymar, Paris veut être vite fixé

La situation de Neymar (27 ans) au Paris Saint-Germain n'a absolument pas évolué depuis le début de ce mercato d'été. Selon les informations du quotidien L'Equipe ce jeudi, le Brésilien souhaite toujours quitter le club de la capitale et privilégie un retour au FC Barcelone. Cependant, les discussions entre les deux formations n'ont pas avancé et le PSG ne compte pas le brader en réclamant au moins 222 millions d'euros, soit le montant dépensé lors de son arrivée.



Sur ce dossier, le champion de France a bien l'intention d'imposer ses conditions. Ainsi, le PSG réclame des liquidités pour envisager la vente de Neymar et aimerait être fixé, dans un sens ou dans un autre, sur ce feuilleton à l'issue de la première journée de Ligue 1, le 11 août. De son côté, l'international auriverde reste déterminé à partir...