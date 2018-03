PSG : Neymar opéré avec succès

Comme prévu, Neymar a subi une intervention chirurgicale ce samedi au Brésil. La star brésilienne du PSG s'est fait opérer du métatarse du pied, pour soigner la fissure qu'il a contractée. Selon l'agence de presse 'UOL', l'opération a duré un peu plus de deux heures (de 9h à 11h15, heure locale). Et tout s'est très bien passé.

Le lieu exact où s'est déroulée l'intervention n'a pas été précisé. Dans l'après-midi, l'ancien Barcelonais a reçu la visite de sa mère et trois de ses amis si l'on en croit le même média.

Le PSG n'a pas encore communiqué sur le sujet. Cela devrait être certainement fait dans la soirée de samedi. Pour rappel, le joueur doit maintenant observer un repos forcé de huit semaines minimum. D'après plusieurs sources concordantes, son pied immobilisé sera immobilisé pendant 15 jours, puis débutera ensuite la phase de rééducation.

Source : Besoccer