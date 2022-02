PSG : Neymar présent à l'entraînement avant le Real, Ramos absent !

L'heure approche. Dans un peu plus de 24 heures désormais, le Paris Saint-Germain fera son entrée au Parc des Princes pour y défier le Real Madrid dans un huitième de finale aller de Ligue des Champions d'ores et déjà très attendu . En attendant, les Parisiens croisent les doigts, notamment sur le cas Neymar, toujours incertain pour cette rencontre. Une incertitude également présente dans le camp d'en face puisque les Madrilènes sont eux aussi pendus au verdict final concernant Karim Benzema.Mais pour l'heure tous les voyants semblent au vert au sujet de l'international brésilien. Une nouvelle fois présent à l'entraînement, ce lundi matin, Neymar devrait, sauf énorme retournement de situation, figurer dans le groupe de Mauricio Pochettino. Reste alors à savoir s’il pourra tenir sa place d'entrée de jeu face aux Madrilènes et pour ça, rien n’est moins sûr. Par ailleurs, à noter l'absence de Sergio Ramos qui sera très certainement, quant à lui, forfait pour les retrouvailles avec son ancien club.