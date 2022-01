PSG: Pochettino veut faire jouer Ndombele contre le Réal Madrid

On n’ira peut être pas jusqu’à dire que c’est une obsession. Mais on peut clairement parler de priorité. Mauricio Pochettino espère pouvoir compter sur Tanguy Ndombele dans son effectif avant la fin du mercato hivernal.



L’entraîneur du Paris Saint-Germain aime le profil de l’international français (7 sélections), qu'il a fait venir à Tottenham, et estime qu’il apporterait quelque chose de différent par rapport aux joueurs déjà présents dans son groupe.



Selon RMC Sport qui donne l'information, l’Argentin a fait savoir à sa direction sa forte envie de pouvoir aligner Tanguy Ndombele, notamment pour le 8e de finale en Ligue des champions face au Real Madrid.