PSG, Real Madrid : retournement de situation dans le feuilleton Kylian Mbappé !

Si on se fiait aux informations de la presse madrilène ces derniers jours, la tendance concernant l'avenir de Kylian Mbappé était bel et bien à un transfert imminent. Plusieurs publications ibériques dévoilaient même déjà une date de présentation (le 11 septembre prochain), et une officialisation avant le match de Ligue 1 de ce dimanche des Parisiens face à Reims (21h).



Mais à l'heure où sont écrites ces lignes, tout indique que le Bondynois sera de la partie pour cette rencontre et les grands débuts de Lionel Messi. La position du PSG a été très claire, et la dernière proposition formulée par l'écurie de Liga (170 millions d'euros + 10 millions sous forme de bonus) a été refusée. En Espagne, on a ainsi changé d'avis.



On y croit de moins en moins à Madrid

Plusieurs médias ibériques affirment ainsi qu'à Madrid, la tendance n'est plus du tout à l'optimisme. Ainsi, selon la Cadena SER, plusieurs personnes en interne au Real Madrid pensent que le transfert s'est considérablement compliqué. Le club de la capitale espagnole et Kylian Mbappé font toujours face à un mur, et rien n'indique que la situation changera d'ici le 31 au soir.



Son de cloche similaire du côté de Marca : « la vérité c'est que la situation du transfert de Mbappé au Real Madrid ne semble pas inviter à l'optimisme. Dans la nuit de jeudi, les dirigeants du PSG ont donné leur accord pour discuter avec les dirigeants du Real Madrid, mais rien ne s'est passé ». Un pessimisme ambiant qui risque de se renforcer dans les prochaines heures si Kylian Mbappé figure dans le groupe parisien pour le déplacement à Reims...