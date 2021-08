PSG : les supporters attendent en nombre l'arrivée de Messi

Depuis jeudi soir et l'annonce du FC Barcelone du départ de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain s'est vite affirmé comme le futur club de l'attaquant argentin de 34 ans. Et alors que le dossier semble arriver dans sa phase finale et qu'une présentation du joueur pourrait avoir lieu aujourd'hui, de nombreux supporters se sont dirigés vers le Parc des Princes.



Ainsi, ils sont déjà beaucoup à attendre l'arrivée de l'attaquant argentin devant l'enceinte parisienne comme l'explique RMC Sport. La fièvre Lionel Messi est tout doucement en train de toucher la capitale française.