Paco Jémez, coach Las Palmas : « Je ne veux même pas voir Isco en peinture »

Interrogé sur la rencontre qui verra s'opposer le club des Îles Canaries, Las Palmas à celui de la capitale Réal Madrid, l'entraîneur des Canaries a averti du manque de surprise de son rival : « Le Real Madrid soit te met 6 buts soit tu peux lui disputer la victoire ».

Aussi, Jémez a répondu, non sans une pointe d'humour, à une question l'interrogeant sur le type de Real Madrid qu'il s'attendait à affronter : le 'Madrid B' ou l'artillerie lourde. Et sa réponse n'a pas laissé place au doute : « Je ne veux même pas voir Isco en peinture. Qu'il se repose, enfin ».

Jémez a également fait un appel aux supporters, souhaitant les remercier publiquement de leur soutien depuis les gradins pour se sauver de la relégation : « Nos supporters sont incroyables. On reçoit tellement d'amour alors qu'on ne leur en n'a donné que très peu ».

« J'ai dit que 95% était de ma faute si le club jouait aussi mal, mais je crois que c'est plus que ça », a ajouté l'entraîneur, excusant la saison à oublier de ses joueurs. Il a ensuite eu quelques mots pour le Mondial de Russie et sur les chances de l'Espagne : « C'est la favorite pour la Coupe du monde. Je suis plus espagnol que le pilier du drapeau et aucune sélection ne peut penser être meilleure ».



Source: Besoccer