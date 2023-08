Pakistan : un tribunal ordonne la libération de l'ex-premier ministre Imran Khan

Un tribunal d'Islamabad a suspendu mardi la condamnation à trois ans de prison pour corruption de l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, des incertitudes demeurant toutefois encore sur sa libération immédiate, a-t-on appris auprès d'un de ses avocats.



« Le tribunal a accepté notre requête, ce qui revient à suspendre » la condamnation qui avait entraîné l'inéligibilité pour cinq ans d'Imran Khan, a indiqué à l'AFP l'avocat, Gohar Khan. Le tribunal a ordonné sa libération sous caution.



L'avocat a toutefois expliqué craindre que l'ancien premier ministre, qui est poursuivi dans plus de 200 affaires, soit immédiatement réarrêté. « Nous avons présenté une requête séparée devant le tribunal lui demandant d'émettre une décision interdisant aux autorités de l'arrêter dans toute autre affaire », a-t-il ajouté. « Si les autorités l'arrêtent à nouveau (...), cela ira à l'encontre de ses droits légaux », a-t-il insisté.



Imran Khan, chassé du pouvoir par une motion de censure en avril 2022, avait été condamné le 5 août à trois ans de prison pour corruption. Il avait aussitôt été arrêté et transféré dans une prison de la ville d'Attock, à environ 60 kilomètres de la capitale Islamabad. La Commission électorale l'avait écarté quelques jours plus tard pour ce motif de toute participation à des scrutins électoraux pendant cinq ans.